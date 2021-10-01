У трьох найдорожчих готелях Трускавця (Львівська обл.), де проживатимуть народні депутати від фракції "Слуга народу", які впродовж 1-2 жовтня братимуть участь у виїзному засіданні, не залишилося вільних місць.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили адміністратори закладів.
Відомо, що проживатимуть народні обранці у готелях Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".
При спробі забронювати двомісний номер на найближчі вихідні адміністратори відповіли: "На жаль, на ці вихідні прийняти вас не зможемо – усі номери вже зайняті. Приїжджайте з понеділка або у наступні вихідні".
Варто зазначити, що номери у цих готелях не з дешевих. Наприклад, найдешевший "Стандарт" у Rixos-Prykarpattya коштує 2940 грн (без сніданків) за добу, а двомісний "Панорамний люкс" – від 7790 грн. Останній – це двокімнатний номер площею 80 кв. м, у якому є спальня та вітальня. Ціна "напівлюксу" стартує від 6170 грн за добу, "люкс" коштує 6900 грн. Та найдорожчі – трикімнатні апартаменти з кухнею – від 19 600 грн.
Ціни у Mirotel особливо не відрізняються – стандартний номер коштує від 2920 грн за добу, "люкс" – від 5930 до 6570 грн, "президентський люкс" – від 19500 до 20300 грн.
"Найскромнішим" виявився готель "Лісова пісня". Тут вартість добового проживання у номерах коливається від 2 050 грн до 3180 грн.
Як повідомляв УНІАН, 1-2 жовтня у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". У ньому очікується участь президента Володимира Зеленського.
Сьогодні частина нардепів вже прибула до курортного містечка потягом з Києва.