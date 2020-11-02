Під будівлею КСУ на завтра запланована акція протесту під назвою "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Конституційний суд України після п'ятничного протесту, під час якого на його територію кидали димові шашки і презервативи, замовив установку решіток на двері і вікна на першому поверсі, а також поручнів.

На дані про закупівлю в системі Прозорро звернули увагу Наші Гроші.

Інформація про закупівлю була опублікована 30 жовтня о 16:14, тобто вже після протесту під судом. Ціна послуг - 48 783 гривень, підрядник – ТОВ Трейд Тулс. Встановити решітки повинні протягом п'яти робочих днів.

Наші Гроші відзначають, що закупівлю провели без використання електронної системи, бо вартість була нижче встановленого законом порогу в 50 тисяч гривень. Фактично в Прозорро були просто оприлюднені дані про договір, який уклали без відкритих торгів, зазначає джерело.

Варто зазначити, що Конституційний суд України у вівторок, 3 листопада, планує в закритому режимі розглянути справу про конституційність закону про мову. Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляв, що КСУ хоче його скасувати.

У зв'язку з цим під будівлею суду на завтра запланована акція протесту під назвою "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Нагадаємо, 30 жовтня під будівлею КСУ пройшов масштабний пікет проти рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Під час акції на територію суду летіли димові шашки, фаєри та презервативи.

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Що відомо про скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

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Автор: Денис Прядко