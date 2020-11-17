Протестувальники намагалися прорватися до Ради (відео)

Натовп протестувальників рушив на поліцію, але їм удалось відтіснити громадян від будівлі парламенту.

Демонстранти намагалися пройти крізь кордон правоохоронців і потрапити усередину Ради. Читайте такожПоліція після сутички під Радою звернулася до протестувальників Колотнеча між поліцією та учасниками акції почалася після заклику організаторів події: «Всі до паркану, збільшуємо паркан. Крок за кроком». У якийсь момент натовп протестувальників рушив на поліцію, через що силовики покликали колег на підкріплення. У відповідь ведучий в мікрофон скандував: «Дорогу…!». Врешті демонстранти здалися – їх вдалося відтіснити від будівлі парламенту. Відео: Апостроф. Сутички під Радою 17 листопада Сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів та Верховної Ради проходить акція протесту представників мікро- та малого бізнесу, а також бізнес-об'єднань та асоціацій з усієї України.

Зранку учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського. Згодом поліція взяла під посилену охорону середмістя столиці.

Під Радою відбулися сутички між мітингарями та поліцією. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Яна Ставська

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