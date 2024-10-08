Ці системи не належатимуть самим компаніям.

Українським приватним компаніям можуть дозволити інвестувати в засоби протиповітряної оборони, які прикриватимуть від російських атак і їхні об'єкти.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Обозревателю пояснив, що користуватися системами ППО будуть військовослужбовці:

"Вони приділятимуть підвищену увагу прикриттю з повітря підприємств, які інвестували в засоби протиповітряної оборони. Приватні компанії, природно, зацікавлені, щоб їхній бізнес був прикритий".

Полковник ППО в запасі Василь Логін каже, що наземні системи не будуть встановлювати на дахах або території цих компаній, оскільки це просто неефективно.

"Засоби ППО, зокрема й для захисту від дронів-камікадзе, встановлюють на значній відстані, за багато кілометрів від цілей, які прикривають. І таким чином прикривають на підльоті певну територію", - додав він.

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