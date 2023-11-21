Як пояснили в Представництві президента, запровадження такого механізму є важливою складовою реінтеграції територій, відновлення доступу громадян до українського освітнього та культурного простору.

Верховна рада України прийняла законопроект (№9591) про визнання результатів навчання осіб, які проживають на ТОТ України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України – (прийнято) в цілому (264 голоси)", - написав він у Telegram.

Своєю чергою, народний депутат Олексій Гончаренко зауважив про важливість цього законопроекту.

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"Передбачається: можливість атестації для визнання освітніх результатів осіб, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України; визнання до 75% освітніх кредитів ЄКТС для здобуття вищої освіти; особливі умови атестації для деяких спеціальностей та рівнів освіти", - розповів він.

"Важливо, щоб молоді люди з тимчасово окупованих території мали змогу вчитися в Україні", - додав Гончаренко.

Історія законопроєкту

У серпні Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 9591 щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Як повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, законопроєкт передбачає процедуру проходження атестації для визнання результатів такого навчання та його продовження в українських закладах освіти.

Атестація не проводитиметься: зі спеціальностей (професій), перелік яких затверджує уряд; для визнання результатів навчання і кредитів ЄКТС на магістерському рівні вищої освіти (крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування).

Як пояснили в Представництві президента, запровадження такого механізму є важливою складовою реінтеграції територій, відновлення доступу громадян до українського освітнього та культурного простору. Також це дасть змогу їм реалізувати своє право на навчання, забезпечити професійну кар’єру й участь у відбудові України.

Російські загарбники продовжують політику примусової паспортизації українського населення на тимчасово окупованих територіях. Тепер вони погрожують масовими звільненнями. Російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

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