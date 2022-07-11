Він зауважив, що Росія "першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини".

Президент України Володимир Зеленський щодо обстрілів окупантами українських міст наголошує, що покарання невідворотне для кожного російського вбивці.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Говорячи про ракетний удар російських окупантів по місту Часів Яр на Донеччині, Зеленський наголосив: "Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних наших містах, по житлових районах, вбиває абсолютно усвідомлено".

Він додав, що після таких ударів "вбивці не зможуть сказати, що чогось не знали, або щось не розуміли".

"Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах з реактивної артилерії як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську і Вугледару на Донеччині, - усі вони будуть знайдені", - наголосив президент.

Глава держави зауважив, що нацистських вбивць знаходять по всьому світу і судять навіть тоді, коли їм вже виповнилося по 90 чи 100 років.

"Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання невідворотне для кожного російського вбивці, для кожного абсолютно. Так само як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", - сказав Зеленський.

Удар по Часовому Яру - що відомо

Окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району. Ракети влучили у 5-поверхівку, у будинку повністю знищено два під'їзди.

Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина. На місці продовжують працювати рятувальники.

Пізніше Кириленко повідомив, що з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Ярі врятовано ще одну людину. За оперативною інформацією, під завалами залишається 23 людини.

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