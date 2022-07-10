За оперативною інформацією, під завалами залишається 23 людини, у тому числі 9-річна дитина.

З-під завалів багатоповерхівки у Часовому Ярі, яку росіяни атакували ракетами напередодні ввечері, врятовано ще одну людину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Радіємо кожному врятованому життю. Рятувальна операція триває", - констатував він.

Голова обласної військової адміністрації зауважив, що внаслідок ракетного удару під руїнами багатоповерхівки опинилося понад сорок людей.

"Рятувальникам вже вдалося дістати 15 тіл і врятувати 6 життів. За оперативною інформацією, під завалами залишається 23 людини, у тому числі 9-річна дитина. З кількома вдалося встановити й утримувати мовний контакт", - зазначив Кириленко.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району. Ракети влучили у 5-поверхівку, у будинку повністю знищено два під'їзди.

Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина. На місці продовжують працювати рятувальники.

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