На поверхню вже вдалося дістати тіла 6 загиблих.

РФ вдарила по Донеччині. Ворог атакував Часів Яр ракетами з "Ураганів", під завалами багатоквартирного будинку опинилися мінімум 30 людей, серед них є 9-річна дитина. Вже відомо про загиблих.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів. У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.", - написав він.

Рятувальники продовжують розбирати завали, операція триває. Вони вже зуміли встановити контакт з двома мешканцями будинку, які опинилися під завалами. На поверхню з-під завалів вже дістали тіла 6 загиблих, ще 5 людей поранено.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія терміново шукає 20 тисяч контрактників, які бажають померти в Україні.

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