На його переконання, російський диктатор створив державу, у якій важливі рішення приймає тільки він.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому хоче сісти за стіл переговорів саме з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, усі інші представники країни-агресорки нічого не вирішують.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтерв’ю нідерландському виданню Nos.

"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним – УНІАН) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їх міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди – вони ніхто, на жаль", - заявив Зеленський.

Український лідер впевнений, що Путін сяде за стіл перемовин, коли Україна відкине Росію на позиції 23 лютого. Він буде змушений піти на цей крок, розуміючи поразку на полі бою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна має намір повернути захоплені Росією території за останні три місяці. Після цього можливе повернення до переговорів.

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