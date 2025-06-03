В додатку "Армія+", який призначений для військових, зʼявилася можливість подати 5 нових видів рапортів, повʼязаних з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Серед нових рапортів:
- Рапорт на документи для отримання статусу учасника бойових дій,
- Рапорт на зміну реквізитів картки,
- Рапорт на зміну отримувача коштів,
- Рапорт на довідку про склад сімʼї,
- Рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).
"Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок", – зазначили в Міноборони.
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Напередодні нардеп Олександр Федієнко повідомив, що на тих військовозобов’язаних, які до 5 червня мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), але не зроблять цього, може чекати штраф.
Водночас у Міноборони розповіли, що лише 7% обмежено придатних, які пройшли повторне ВЛК, визнають непридатними до військової служби. Ще приблизно така ж кількість визнається повністю придатними, зазначив Лазуткін.