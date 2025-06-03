Тепер через застосунок можна подати рапорт на отримання статусу УБД.

В додатку "Армія+", який призначений для військових, зʼявилася можливість подати 5 нових видів рапортів, повʼязаних з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Серед нових рапортів:

Рапорт на документи для отримання статусу учасника бойових дій,

Рапорт на зміну реквізитів картки,

Рапорт на зміну отримувача коштів,

Рапорт на довідку про склад сімʼї,

Рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).

"Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок", – зазначили в Міноборони.

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Напередодні нардеп Олександр Федієнко повідомив, що на тих військовозобов’язаних, які до 5 червня мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), але не зроблять цього, може чекати штраф.

Водночас у Міноборони розповіли, що лише 7% обмежено придатних, які пройшли повторне ВЛК, визнають непридатними до військової служби. Ще приблизно така ж кількість визнається повністю придатними, зазначив Лазуткін.

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