Десь по 7 відсотків визнані взагалі непридатними та повністю придатними до служби.

Серед громадян, які раніше мали статус "обмежено придатних", після повторного проходження Військово лікарської комісії (ВЛК) лише 7% визнані непридатними до військової служби. Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

"Зараз процес проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними. Десь 6-7% - повністю придатні, а інші придатні до служби в підрозділах забезпечення, в ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах", - зазначив він.

Лазуткін нагадав, що, відповідно до закону України, який прийнято 12 лютого 2025 року, повторну ВЛК до 5 червня включно мають пройти громадяни України призовного віку, тобто від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. Також зазначив, що на сьогодні статус обмежено придатний скасовано.

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ВЛК для "обмежено придатних" в Україні

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році в Україні було скасовано термін "обмежено придатний" до військової служби, тож люди з таким статусом мають повторно пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) до 6 червня 2025 року.

Якщо військовозобов’язаний, визнаний обмежено придатним, не пройде повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 6 червня, то його оголосять у розшук через порушення правил військового обліку.

За словами начальника обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктора Полторакіна, якщо військовозобов’язаний, який визнаний обмежено придатним, не пройде повторну ВЛК до 6 червня, то його оголосять в розшук через порушення правил військового обліку. Йому загрожуватиме відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень.

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