Пропонуються штрафи за порушення до 255 тисяч гривень.

У Верховній Раді України пропонують карати за використання в назвах товарів символів спротиву, на кшталт горілки "Привид Києва", та редиски "Азовсталь".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у парламенті зареєстровано проект закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне введення в обіг на ринку України продукції, що містить символіку військового спротиву Українського народу російській збройній агресії" (реєстраційний номер 9216), авторами якого є народні депутати України Сергій Кузьміних та Георгій Мазурашу.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в гонитві за прибутком підприємці забувають про будь яку моральність і хочуть нажитися на героїчних символах війни з Росією.

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"ТМ "Героїчна Буча Комбуча" зі смаком цитрусу, пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ" (виробник у своєму пості розшифровує абревіатуру "ЗСУ" як "збройні сухарі України"), ковбаса "ЗСУ" (Застільна Смачна Українська вищого сорту), горілка "Привид Києва", горілчаний набір "Стела Бахмута", посуд разового використання "Гостомель, Буча, Чорнобаївка, Ірпінь", насіння: "огірок Міць ТРО", "редиска Азовсталь" - це далеко неповний перелік "шедеврів маркетингу", який вражає цинізмом та аморальністю", - сказано в пояснювальній записці.

Автори законопроекту вважають, що не варто розраховувати на високу свідомість підприємців та морально-етичну складову маркетингової політики, тому пропонують вирішувати це питання на законодавчому рівні, шляхом унеможливлення комерційної експлуатації символіки військового спротиву Українського народу російській збройній агресії та встановлення кримінальної відповідальності за такі порушення.

Законопроектом пропонується Кримінальний кодекс України доповнити новою статтею 229-1, передбачивши за незаконне введення в обіг на ринку України продукції, що містить символіку військового спротиву українського народу російській збройній агресії", штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 до 51 тисячі гривень). Якщо такі дії будуть здійснені повторно, то штраф буде від трьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 51 до 136 тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також пропонується штраф від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 тисяч) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, якщо такі дії вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо такі дії вчинені в особливо великому розмірі.

Законопроектом передбачено встановити заборону на використання у найменуванні юридичних осіб символіки військового спротиву Українського народу російській збройній агресії (назви та атрибутика родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань; назви населених пунктів та місцевостей, постраждалих внаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їх частин), що є визнаними в установленому законом порядку символами стійкості та героїзму Українського народу; назви подій та військових операцій, пов’язаних із здійсненням заходів з протидії російській збройній агресії).

Також передбачається заборона на таку символіку для торговельних марок.

Скандал через використання патріотичних назв продуктів - деталі

Минулого місяця у мережі спалахнув черговий скандал через патріотичні назви продуктів. Спочатку всі обговорювали славнозвісний напій під назвою "Буча Комбуча", а цього разу користувачів мережі обурили назви насіння — редиска "Азовсталь", кабачок "Привид Києва" та ще з десяток подібних назв.

Раніше у Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонувалось збільшити штрафи за водіння у стані сп'яніння та конфіскувати авто на користь ЗСУ в разі повторного порушення.