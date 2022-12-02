Він підкреслив, що прагнення людей жити вільно, висловлене 24 серпня 1991 року й підтверджене 1 грудня того ж року, не зламати.

Президент Володимир Зеленський, говорячи про річницю референдуму за незалежність України, заявив, що українці більше ніколи не будуть "камінчиками" імперій.

Як він зазначив у вечірньому відеозверненні, 31 рік тому відбувся референдум, який об’єднав "усю територію нашої держави". І це був справжній референдум, а не якась імітація.

"Всі підтримали. Люди підтвердили Акт проголошення незалежності України – вільно й законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ", – наголосив президент України.

Відео дня

За його словами, важливо те, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка будувалася на запереченні волі людей, "яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей, але яку люди все одно повалили".

Зеленський наголосив, що з того дня 1991 року українці пережили багато спроб "перетворити крапку на три крапки чи на крапку з комою", і було багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили.

"Ми й тепер боронимо Україну від таких "товаришів", які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі. Вони хотіли... Але буде за українськими правилами", – додав президент України.

При цьому він підкреслив, що прагнення людей жити вільно, яке було висловлене 24 серпня 1991 року й підтверджене 1 грудня того ж року, не зламати.

"Українці більше ніколи не будуть "камінчиками" якихось там імперій. Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності", – заявив Зеленський.

Референдум за незалежність України

Як відомо, 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України.

Громадяни в усіх 27 адміністранивних одиницях держави (24 областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі) підтримали Акт проголошення незалежності. 90,32 % тих, хто взяли участь в референдумі, відповіли ствердно на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?".

У серпні 2021 року опитування показало, що через 30 років за незалежність України готові проголосувати майже 83% серед тих, хто визначився і пішов би на референдум.

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