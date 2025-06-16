За даними фахівця, ще у 2019 році Москва називала місто територією ДНР.

Російська Федерація заздалегідь готувалася до знищення Маріуполя, щоб побудувати на його території "транспортно-пересадочний" вузол. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Андрющенком, ще за три роки до повномасштабного вторгнення в Україну у відповідних офіційних документах РФ український Маріуполь значився як місто, розташоване на території так званої ДНР. Документ, про який розповів керівник центру, називається "Архітектурно-містобудівна концентрація транспортно-пересадочного вузла у місті Маріуполі". Згаданий "вузол", як вирішили окупанти, розташований у Жовтневому та Приморському районі, на південь від історичного центру. З півночі відповідна територія обмежена вулицями Котовського, Семенишина, Пушкіна, із заходу – Приморським сквером, зі сходу – Вокзальною вулицею, з півдня – береговою лінією Таганрозької затоки.

Розробник документації - проєктний інститут "Арена", а також - фінансова автономна установа "Єдиний інститут просторового планування РФ", яка формує єдину містобудівну політику російських територій.

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"Черговий доказ того, що Росія планувала окупацію Маріуполя (не виключно, зокрема) задовго до 24.02.2022 року. На сайті державного російського Єдиного інституту планування простору, який займається проєктування всіх будівельних робіт на вже окупованих територіях в далекому 2019 році були оприлюднені проєкти модернізації Маріуполя", - розповів керівник центру.

Він звертає увагу на той факт, що йдеться за проєкт, який окупанти підготували за кілька років до широкомасштабного вторгнення.

"Ще раз. 2019 рік. Росіяни не просто планували, але й відкрито примудрились оприлюднити будівельно-проєктну документацію з перебудови Маріуполя. Здається, це перший публічний доказ підготовки до повного знищення Маріуполя до повномасштабного вторгнення", - наголосив Андрющенко.

Окупація Маріуполя - що відобувається зараз

Нагадаємо, місто Маріуполь Донецької області був окупований РФ навесні 2022 року.

Нещодавно керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що загарбники ведуть таємне будівництво якогось об'єкта. Зокрема, за його словами, розбудова пов'язана з прискореною мілітаризацією та зміни значення самого Маріуполя з "перехрести" на "базу". Йдеться за величезний об'єкт, який будують не місцеві жителі, а росіяни вахтовим методом.

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