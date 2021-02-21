У Володимира Малофєєва, який зазнав поранення під Дебальцевим, виявили важке захворювання.

Сьогодні в Одесі помер відомий учасник Революції Гідності та антитерористичної операції Володимир Малофєєв.

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Про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

"Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони так потрібні родині, друзям і Україні", - написав Танцюра.

Малофєєв, відомий також як дядько Вова, нещодавно був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України, де у нього діагностували важке захворювання.

"Він до останнього відмовлявся їхати до лікарні. Його доставили у важкому стані", - розповів волонтер.

Друзі збирали кошти для обстеження і лікування Малофєєва, лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося.

Малофєєва називали символом Одеського Майдану, він був активним учасником Революції Гідності, учасником боїв під Дебальцевим, де зазнав важкого поранення. До останніх днів Малофєєв займався військово-патріотичним навчанням дітей та молоді, був наставником у військово-патріотичній грі "Сокіл Джура", де навчав молодь військовій справі.

Багато активістів, громадські діячі розміщують в Facebook інформацію про смерть Малофєєва, його фото і висловлюють співчуття у зв'язку з його смертю.

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Автор: Лариса Козова