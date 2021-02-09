Володимира Цапліна засудили до 12 років позбавлення волі, однак, згідно з "законом Савченко", він уже відбув покарання, перебуваючи в СІЗО.

В Одесі учасник антимайдану Володимир Цаплін, який звинувачується в замаху в 2014 році на проукраїнського активіста, одного з лідерів місцевого Євромайдану Андрія Юсова, відпустили на свободу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Приморський районний суд, який припиняв роботу через неправдиве повідомлення про замінування, все ж оголосив вирок обвинуваченому, який, зазіхаючи на життя активіста, важко поранив його сусіда - курсанта морського вишу Євгена Кіпоренка. Після поранення цей чоловік пересувається в інвалідному візку.

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Згідно з рішенням суду, Цапліна засуджено до 12 років позбавлення волі.

Водночас, як заявив головуючий у засіданні суддя Вадим Коваленко, Цаплін, згідно із «законом Савченко», вже відбув покарання, перебуваючи в СІЗО, і тому підлягає звільненню.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов постраждалих - Юсова, Кіпоренка і правоохоронця Сергія Кардаша, який дістав травми під час затримання Цапліна. Зокрема, Цаплін має виплатити Кіпоренка компенсацію за завдання моральної й матеріальної шкоди в розмірі понад 1,5 млн грн, а також по 112 тис. грн - Юсову і Кардашу.

Замах на Юсова: що відомо

19 вересня 2014 року зловмисник - учасник місцевого антимайдану - завдав три вогнепальних поранення молодому чоловікові, якого переплутав з його сусідом - одним з лідерів місцевого Майдану, тодішнім керівником Одеської обласної організації партії «УДАР» Андрієм Юсовим.

23 червня 2015 року Приморський районний суд Одеси виніс вирок обвинуваченому Володимиру Цапліну - 15 років позбавлення волі, а також зобов'язав його виплатити понад 1,5 млн грн за завдання моральної й фізичної шкоди постраждалому - сусідові Юсова.

Пізніше справу повернули на новий розгляд за формальними підставами - Цапліну вчасно не роз'яснили, що до розгляду його справи можна залучити присяжних.

Сьогодні, 9 лютого, невідомий «замінував» Приморський райсуд, в якому вранці мали оголосити вирок Цапліну.

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Автор: Лариса Козова