У міграційній службі зазначили, що такі документи будуть визнаватися недійсними за особистим зверненням особи.

Закордонні паспорти українців, в яких транслітерація відрізняється від ID-картки, з часом доведеться замінити. Такі документи будуть дійсні до закінчення терміну дії або до звернення за обміном.

"На сьогодні паспорти, в яких різна транслітерація написання прізвища або імені, діють до закінчення терміну їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися тільки за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта", - йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України.

При цьому транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання раніше виданих паспортних документів або документів, виданих компетентними органами іноземної держави, на прохання громадянина під час подачі заявки для оформлення документів. Людина своїм підписом підтверджує правильність написання всіх персональних даних при кожному оформленні паспортів.

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Перевірити, чи дійсні документи, можна на сайті ДМС за посиланням.

Проблеми з транслітерацією в Україні - що відомо

У Державній міграційній службі України повідомили, що в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. У резельтаті у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Таким чином, частина закордонних паспортів були визнані недійсними.

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