Перші документи можна буде отримати на початку серпня.

На території Польщі розпочато реалізацію пілотного проекту з виготовлення ID-карток і закордонних паспортів для українців.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми за підтримки нашого МЗС буквально три дні тому розпочали пілотний проект у Варшаві. На сьогодні це чотири бусики, які виїхали та приймають заявки від наших громадян на отримання ID або закордонних паспортів. Перші документи можна буде отримати на початку серпня. З урахуванням логістики у воєнний час термін виготовлення термінових документів складе до 20 днів, а у звичайному порядку - до 40-45 днів", - сказав він.

Війна в Україні та ситуація з паспортами:

18 червня 2022 року віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про майбутні зміни в нормативній базі щодо паспортних документів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що через війну процес виготовлення біометричних документів - ID карт і паспортів почав займати більше часу, ніж раніше. З цієї причини почалися затримки з видачею документів.

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