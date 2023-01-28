Експерти зібрали доступні вакансії у лютому для українців за кордоном.

Попри післясвятковий період, низький сезон на виробництві та невеликого уповільнення економіки вакансії для громадян України в Європі наразі є, хоча їх кількість відчутно зменшилася порівняно з передноворічним попитом на роботу іноземців.

Європейські роботодавці працевлаштовують громадян України, які виїхали до Європи через війну і мають статус тимчасової охорони або робочі візи. Експерти Міграційної платформи EWL зібрали доступні вакансії у лютому для українців за кордоном, які не потребують спеціальних навичок і часто знання місцевої мови.

Польща

Відео дня

Робота для українців у Польщі є у провідних галузях, де працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці. Це вакансії у сфері логістики, в якій шукають працівників складів. Хоча після свят їх помітно поменшало у зв’язку із спадом кількості онлайн замовлень. Також є робота є в автомобільній галузі, яка відчуває брак працівників. Більше вакансій з’являється на підприємствах харчової промисловості, які готуються до літнього сезону - наприклад, виробництві морозива. З 1 січня у Польщі підняли мінімальну ставку до 3490 злотих брутто (29,7 тис.грн.), а в липні очікується ще одне підвищення – до 3600 злотих брутто (30,7 тис.грн).

Середня зарплата для працівників, які виконують просту фізичну роботу і яка не вимагає знання польської мови – 4000-4400 злотих (34-37 тис.грн.)

Румунія

В Румунії роботу для українців можна знайти на логістичних складах та виробництві. Зарплати у Румунії нижче порівняно з іншими країнами Європи. Тому ця країна намагається конкурувати кращими умовами для біженців з України, щоби заповнити вакансії і одночасно дати їм роботу у складний час.

Деякі роботодавці запрошують на роботу жінок з України, пропонуючи безкоштовне житло та купони на безкоштовне харчування із середньою місячної зарплатою 550 євро (22 тис.грн.). А один із автомобільних гігантів пропонує роботу виключно для українських жінок, які можуть приїхати до країни разом з дітьми.

Автомобільна промисловість пожвавила свою роботу після пандемії. Як показує галузеве дослідження, одне із найбільших побоювань третини роботодавців автомобільної галузі у контексті війни в Україні – повернення працевлаштованих українців на батьківщину та менша кількість іноземних працівників. Тому таким чином автопідприємство у Румунії намагається конкурувати з подібними заводами в інших європейських країнах, де також працевлаштовують на подібну роботу для громадян України.

Чехія

У Чехії ситуація з роботою на даний момент подібна до польської. Певний вплив на ринок праці має і енергетична криза, війна в Україні, а також сезонний спад виробництва. Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз – працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектування товари. Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити – 25- 28 тис. крон нетто (42,1-47,2 тис. грн.)

Нідерланди

В Нідерландах громадян України працевлаштовують на підприємствах з виробництва м’ясної продукції та логістичних складах із зарплатою 1800 євро на місяць брутто (72,2 тис.грн.). Це також робота, яка не потребує спеціальних навичок чи знання мови.

Громадяни України з досвідом роботи у гастрономічній сфері та знанням англійської мови на комунікативному рівні можуть працевлаштуватися кухарями або офіціантами і отримувати зарплату 1900-2000 євро нетто (76,2-80,2 тис.грн.).

Робота для українських біженців за кордоном: деталі

Попри прогнозоване певне уповільнення польської економіки, працівники з України будуть потрібні в Польщі і у цьому році.

82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.