Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

Попри прогнозоване певне уповільнення польської економіки, працівники з України будуть потрібні в Польщі і у наступному році.

За даними ZUS Польщі (Управління соціального страхування), у жовтні кількість іноземних працівників, які сплачують страхові внески, сягнула рекордних 1,1 млн осіб, що на 21% більше, ніж у січні. Більшість з них – громадяни України.

Водночас сповільнення ринку праці суттєво не впливає на безробіття в Польщі, який залишається у 2022 році найнижчим за останні роки і з вересня тримається на рівні 5,1%. Тому попит на іноземних працівників збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців – твердять експерти Міграційної платформи EWL.

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Кількість вакансій для працівників з-за кордону у першому кварталі нового року буде відрізнятися в залежності від галузі польської економіки. В цілому у січні через низький сезон виробництва і свята на польських підприємствах менше простої фізичної роботи. Крім того, цього року підприємці стикаються із постійним зростанням операційних витрат, спричинених інфляцією, підвищенням цін і здорожчанням енергоносіїв, а також ростом мінімальної заробітної плати в Польщі, які мають великий вплив на можливості працевлаштування нових працівників.

Натомість попри це очікується збільшення кількості вакансій у провідних галузях, де працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці - галузі товарів масового споживання (продуктів харчування, засобів гігієни тощо) та сфері логістики.

Для громадян України - тих, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні - є вакансії на складах логістиці і в електронній комерції. В основному це робота пов’язана із комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій з нового року, оскільки все ще бракує працівників на місцевому ринку.

За даними GUS (Головного статистичного управління Польщі), нестача працівників, особливо кваліфікованих, все ще є перешкодою для роботи багатьох компаній. У листопаді на це вказали майже чотири з десяти роботодавців будівельної галузі, а серед великих компаній – майже половина (48,3%).

38% транспортних та логістичних компаній скаржаться на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від’їздом українських чоловіків. Щоправда, частину з них замінили біженці з України, але це не вирішило всіх проблем таких підприємств. Дефіцит працівників через відтік українських чоловіків також стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі. У деревообробній та металургійній промисловості більше половини роботодавців скаржаться на цю перешкоду.

Тому наступного року у Польщі знову відчуватимуть дефіцит працівників на суто "чоловічих вакансіях", - переконують експерти EWL.

Українські біженці в Польщі: деталі

З початку війни в Україні статус тимчасового захисту у Польщі отримали понад 1,5 млн українських біженців. Згідно з даними Міністерства у справах сім’ї та соціальної політики Польщі, у грудні легально працевлаштовано понад 766 тис. осіб. Це майже в 10 разів більше, ніж у квітні цього року.

У Польщі змінили правила проживання для біженців. З березня 2023 року їх перебування в колективних установах розміщення стане платним.