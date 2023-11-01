31 жовтня в Донецьку сталося масштабне загоряння цистерн з паливом.

З'явився перший супутниковий знімок наслідків пожежі в Донецьку. Відповідне зображення залізниці, де вчора, 31 жовтня, сталося масштабне загоряння цистерн з паливом, опублікував OSINT-аналітик Брейді Африк.

На знімку видно, що на залізниці досі стоять цистерни, які горіли вчора. При цьому OSINT-аналітик стверджує, що причиною став удар українських військових.

Водночас у Збройних силах України цю інформацію поки ніяк не прокоментували.

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Пожежа в Донецьку - що відомо

У вівторок, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про чотири "прильоти" по станції "Мушкетово" в Будьонівському районі міста.

Внаслідок попадання загорілися цистерни з паливом. На відео і фото, опублікованих в ЗМІ, стовп диму і заграву від полум'я видно за кілька кілометрів.

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