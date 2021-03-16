Відносно 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим, ведеться розслідування.
Читайте такожУкраїна планує запросити Японію до участі у "Кримській платформі"Про це пише Крим.Реалії з посиланням на Службу безпеки України.
Розслідування ведеться за статтею КК України про "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Список артистів складено ізраїльською Асоціацією акторів "Маген". Її представники звернулися в СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим з гастролями.
Ізраїльська Асоціація "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим.
Також Асоціація акторів звернулася до голови Спілки кінематографістів Росії, російського режисера Микити Михалкова, а також до гільдії акторів Росії з проханням запобігти пропаганді анексії Криму і припинити порушувати закони України.
Раніше Крайова рада українців Криму (КРУК) зажадала від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування анексованого Криму російськими діячами культури.
Вас також можуть зацікавити новини
- Фронтмену білоруського гурту "Пісняри" заборонили в'їзд в Україну (відео)
- Суд залишив у силі заборону на в'їзд в Україну скандального блогера Лебедєва
- В Україну не пустили заслужену артистку Росії (відео)
- Російській танцівниці заборонили в'їзд в Україну (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram