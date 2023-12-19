Зрадник встиг повоювати у складі російського спецсназу "Едельвейс" у Дагестані та Чечні, був серед фігурантів масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

В Одесі до 15 років тюрми засуджено російського агента з позивним "Скіф", який збирав дані про Сили оборони та хотів завербувати співробітницю СБУ.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, цей чоловік з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби та запропонував допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

За даними прокуратури, це один із фігурантів справи, відкритої за фактом масових заворушень 2 травня 2014 року, коли в Одесі загинули майже півсотні людей. Зокрема, "Скіф" діяв на боці проросійських угруповань "Антимайдан", потім від слідства переховувався на території так званої Придністровської молдавської республіки. На виконання завдань росіян, він збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗСУ, які розташовані на території Одеси та Одеської області. Також дізнавався про наявність особового складу та військової техніки на ділянці українсько-придністровського кордону.

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"У зоні особливої уваги ворога була інформація про осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території ПМР. Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору "міністерства державної безпеки" ПМР, що діяв в інтересах Російської Федерації", - розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що фігуранта затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБУ.

Приморський районний суд Одеси призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Громадянина України визнано винним у державній зраді.

За даними обласного управління СБУ, цей агент-спецпризначенець ФСБ з оперативним псевдонімом "Скіф" хотів завербувати співробітницю Служби безпеки України. Він формував власну мережу інформаторів на Одещині, а до її складу намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом ФСБ, вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.

На початку жовтня цього року контррозвідка СБУ розробила оперативну комбінацію та вивела "Скіфа" з території невизнаного Придністров’я. Тоді, за сценарієм української спецслужби, російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону", - наголосили у відомстві.

Як встановило слідство, фігурант – місцевий житель, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці "ПМР". Потім у складі російського спецсназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році зрадник прибув до Одеси саме для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, втік до Придністров’я, де у 2019 році був завербований двома представниками місцевої "філії" ФСБ.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, засуджено Олександра Суханова.

Затримання російського агента "Скіфа" - що відомо

Восени в Україну з невизнаного Придністров’я виманили ворожого агента з позивним "Скіф", який хотів залучити до співпраці з Кремлем співробітницю СБУ.

Також він був учасником проросійського угруповання "Антимайдан" та брав участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі, коли у місті загинуло майже півсотні людей. Суханов опинився на лаві підсудних разом із іншими обвинуваченими у скоєнні заворушень. Прокуратура просила покарати його до 10 років в’язниці. У жовтні 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області визнав фігурантів невинними.

Зголом, перебуваючи у Придністров’ї, він з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби й запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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