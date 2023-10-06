В Одесі затримали зрадника, який "відзначився" під час масових заворушень у 2014 році.

В Україну з Придністров'я виманили ворожого агента з позивним "Скіф", який хотів залучити до співпраці з Кремлем співробітницю СБУ.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, фігурант був учасником проросійського угруповання "Антимайдан" та брав участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі, коли у місті загинуло майже півсотні людей.

У прокуратурі уточнили, що чоловіка розшукувало слідство, тому він переховувався на території невизнаної ПМР, яка межує з Одещиною. Перебуваючи у Придністров’ї, він з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби й запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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"На виконання завдань агресора, він збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗС України, які розташовані в Одесі та області, а також про наявність особового складу та військової техніки на ділянці так званого "українсько-придністровського кордону". У зоні особливої уваги ворога була інформація про встановлення осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території ПМР", - розповіли у прокуратурі.

Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору "міністерства державної безпеки" ПМР, який діяв в інтересах Російської Федерації.

За даними пресслужби, зрадника затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБ України.

За даними обласного управління СБУ, затриманий - громадянин України, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків ПМР. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім отримав "підвищення" - був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС РФ. Перебуваючи у лавах цього спецпідрозділа, брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні.

"У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до ПМР, де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого "МДБ" (міністерство державної безпеки - УНІАН), - пояснили в СБУ.

Зазначається, що тоді зрадник отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році став до виконання завдань росіян. Зокрема, зрадник мав створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати жителів Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

За даними слідства, агент планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбісти в регіоні. Щоб виманити його на територію України, контррозвідники ввели в його поле зору чинну співробітницю СБУ і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку", - розповіли в СБУ. Тоді "Скіфа" й затримали.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. "Скіфу" загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викриває ворожу агентуру

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області затримали місцеву жительку, яку окупанти влаштували на роботу головною бухгалтеркою до захопленого медичного закладу. Жителька Білозерського району підтримала російських загарбників та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах. Вона виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.

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