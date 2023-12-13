Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій проти українських воїнів та на оборонних заводах.

Агента ФСБ, який стежив за військовослужбовцями Сил оборони на Харківщині, засудили до 15 років ув’язнення.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, у зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники СБУ.

Насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях.

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Крім цього, як поінформували в спецслужбі, російський агент виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій проти українських воїнів та на оборонних заводах.

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.

Як зазначили у спецслужбі, у поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата – військового ЗС РФ у запасі, який проживає на території країни-агресора.

"Для виконання ворожих завдань зрадник обходив вулиці Харкова та приховано знімав на камеру свого телефону місця базування та шляхи пересування українських захисників. Для конспірації використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів. Також застосовував спеціальний додаток, щоб приховати месенджери на гаджеті", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено ноутбук та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності.

Суд визнав російського агента винним у державній зраді та призначив йому 15 років тюрми.

Церковна хористка коригувала атаки РФ на позиції ЗСУ біля Запоріжжя

СБУ затримала прихильницю Росії, яка коригувала повітряні атаки противника на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя та очікувала повної окупації регіону. Нею виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП.

Також ворог давав їй завдання виявити пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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