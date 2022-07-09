Підозрюваний виступає в ролі "військового експерта" та надає коментарі ряду пропагандистських теле- та радіо каналів РФ.

Російському журналісту заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників, а також незаконному перетині державного кордону України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, журналіст всеросійської державної телерадіокомпанії у березні 2022 року спільно з військовослужбовцями РФ незаконно перетнув державний кордон України та веде репортажі із зон активних бойових дій, висвітлюючи події на території України з позиції офіційної пропаганди Кремля з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Зазначається, що підозрюваний виступає в ролі "військового експерта" та надає коментарі ряду пропагандистських теле- та радіо каналів РФ. У цих репортажах і коментарях він виправдовує воєнні злочини окупантів, які вбивають цивільних українців та знищують інфраструктуру України. У своєму Телеграм-каналі він розмістив ролик з військового аеродрому у Гостомелі на фоні знищеного окупантами транспортного літака АН-225 "Мрія".

Російський пропагандист позиціонує загарбників як визволителів і говорить про необхідність повалення конституційного ладу України.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури російському журналісту заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників, а також незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Канада ввела санкції проти патріарха Кирила та російських пропагандистів.

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