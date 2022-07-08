Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації та пропаганди у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.
"Канада не залишиться осторонь, коли президент Володимир Путін веде незаконну та несправедливу війну та намагається виправдати її за допомогою дезінформації, маніпуляцій та пропаганди", - йдеться у повідомленні.
Країна запроваджує санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації. Крім того, Канада заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.
До санкційного списку потрапили:
- Володимир Гундяєв (патріарх Кирил);
- колишній керуючий директор групи "Яндекс" Тигран Худавердян;
- голова Роскомнагляду Андрій Ліпов;
- заступник керівника Роскомнагляду Володимир Логунов;
- заступник керівника Роскомнагляду Олег Терляков;
- заступник керівника Роскомнагляду Вадим Субботін;
- заступник керівника Роскомнагляду Мілош Вагнер;
- оглядач "РІА Новини" Петро Акопов;
- ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;
Також Канада ввела санкції проти ІА REGNUM та Роскомнагляду.
Країна також запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації РФ за допомогою фактів.
Нагадаємо, що раніше Великобританія ввела санкції проти патріарха Кирила.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Неврожайний рік": у "замінника" Mcdonald's не буде картоплі фрі - ЗМІ
- Московського депутата засудили до семи років за антивоєнну промову (відео)
- Є близько 10 претендентів на посаду Джонсона – посол Пристайко