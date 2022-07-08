Також країна заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.

Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації та пропаганди у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

"Канада не залишиться осторонь, коли президент Володимир Путін веде незаконну та несправедливу війну та намагається виправдати її за допомогою дезінформації, маніпуляцій та пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Країна запроваджує санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації. Крім того, Канада заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.

До санкційного списку потрапили:

Володимир Гундяєв (патріарх Кирил);

колишній керуючий директор групи "Яндекс" Тигран Худавердян;

голова Роскомнагляду Андрій Ліпов;

заступник керівника Роскомнагляду Володимир Логунов;

заступник керівника Роскомнагляду Олег Терляков;

заступник керівника Роскомнагляду Вадим Субботін;

заступник керівника Роскомнагляду Мілош Вагнер;

оглядач "РІА Новини" Петро Акопов;

ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;

Також Канада ввела санкції проти ІА REGNUM та Роскомнагляду.

Країна також запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації РФ за допомогою фактів.

Нагадаємо, що раніше Великобританія ввела санкції проти патріарха Кирила.

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