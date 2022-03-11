З початку війни перестали працювати деякі вокзали на Півночі, Сході і на Півдні країни.

В Україні через нахабне вторгнення російських військ перестали функціонувати близько 20 вокзалів на Півночі, Сході і на Півдні країни, проте більшість з них продовжують працювати в умовах воєнного часу.

Зокрема станом на 11 березня, перевізник обслуговує всі регіони країни, де це дозволяє ситуація. Навіть ті, де ведуться бойові дії, пише "УЗ" в телеграмі.

Водночас "Укрзалізниця" запускає новий онлайн-сервіс для своїх пасажирів з актуальною інформацією про:

евакуаційні рейси;

міжнародні маршрути;

роботу вокзалів;

черги на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу.

Компанія також щодня оновлює інформацію про додаткові рейси по Україні та за кордон. Графік руху евакуаційних рейсів на 11 березня ви можете знайти тут.

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