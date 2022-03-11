Як функціонують вокзали 11 березня / фото УНІАН, Сергій Чузавков
В Україні через нахабне вторгнення російських військ перестали функціонувати близько 20 вокзалів на Півночі, Сході і на Півдні країни, проте більшість з них продовжують працювати в умовах воєнного часу.
Зокрема станом на 11 березня, перевізник обслуговує всі регіони країни, де це дозволяє ситуація. Навіть ті, де ведуться бойові дії, пише "УЗ" в телеграмі.
Фото Укрзалізниця
Водночас "Укрзалізниця" запускає новий онлайн-сервіс для своїх пасажирів з актуальною інформацією про:
- евакуаційні рейси;
- міжнародні маршрути;
- роботу вокзалів;
- черги на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу.
Компанія також щодня оновлює інформацію про додаткові рейси по Україні та за кордон. Графік руху евакуаційних рейсів на 11 березня ви можете знайти тут.