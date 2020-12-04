До цього призначення Андрій Рубель працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції представило нового очільника поліції Харківщини Андрія Рубеля.

Читайте такожУ Харківській області після протесту рестораторів пом'якшили карантинПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що сьогодні, 4 грудня, голова Нацполіції Ігор Клименко та державний секретар МВС Олексій Тахтай представили особовому складу нового очільника поліції Харківщини полковника Андрія Рубеля.

У відомстві додали, що Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Він – досвідчений офіцер з 16-річним стажем роботи в оперативних підрозділах. Його кандидатуру було погоджено за пропозицією керівництва Національної поліції України.

Клименко висловив подяку Валерію Сокуренку, який до цього понад півтора року очолював обласний главк поліції, та окреслив пріоритетні завдання для харківської поліції, серед яких боротьба з наркозлочинами та організованою злочинністю.

Довідка. Андрій Рубель народився у 1982 році на Чернігівщині. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом’янського районного управління Києва.

В період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах у поліції міста Києва та області, в ГУБОЗ МВС України, Департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

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Автор: Світлана Макринська