Вакцини з Румунії також має отримати Молдова.

Румунія має намір надати Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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Як повідомила "Європейська правда", про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 тисяч доз вакцини Україні", - сказав він.

Кицу додав, що на фінальній стадії також перебуває рішення про продаж Молдові 200 тисяч доз вакцини в місяць.

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Автор: Дмитро Захаров