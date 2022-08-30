Правоохоронці акцентували, що важливо не перевантажувати наплічник школяра.

У патрульній поліції дали поради батькам щодо того, що варто покласти в рюкзак дитини, що навчається офлайн.

Як зазначили поліцейські, під час офлайн-навчання дитині, можливо, доведеться евакуюватися чи спускатися до укриття, і вона братиме з собою наплічник.

Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:

Відео дня:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

"Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів", – наголосили в патрульній поліції.

Також правоохоронці акцентували, що важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство науки та освіти України розробило декілька моделей для початку навчального року. Формат навчання залежатиме від безпекової ситуації в країні і може бути змінений у будь-який час.

Сповіщали також, що до початку навчального року в очній формі готові більше ніж 50% закладів освіти України. Найкращі показники безпеки навчальних закладів зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях.

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