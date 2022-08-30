У патрульній поліції дали поради батькам щодо того, що варто покласти в рюкзак дитини, що навчається офлайн.
Як зазначили поліцейські, під час офлайн-навчання дитині, можливо, доведеться евакуюватися чи спускатися до укриття, і вона братиме з собою наплічник.
Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
"Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів", – наголосили в патрульній поліції.
Також правоохоронці акцентували, що важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство науки та освіти України розробило декілька моделей для початку навчального року. Формат навчання залежатиме від безпекової ситуації в країні і може бути змінений у будь-який час.
Сповіщали також, що до початку навчального року в очній формі готові більше ніж 50% закладів освіти України. Найкращі показники безпеки навчальних закладів зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях.