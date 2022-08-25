Найкращі показники безпеки навчальних закладів зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях.

До початку навчального року в очній формі готові більше ніж 50% закладів освіти України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Станом на зараз, до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% закладів освіти", - розповів Єнін.

За його словами, найкращі показники безпеки зафіксовані у Чернівецькій області – близько 82% закладів освіти. Приблизно такий же відсоток у Закарпатській та Львівській областях.

Водночас найменш готовими до початку навчального року з точки зору безпеки є освітні заклади у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство науки та освіти України розробило декілька моделей для початку навчального року. Формат навчання залежатиме від безпекової ситуації в країні і може бути змінений у будь-який час.

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