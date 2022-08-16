Формат навчання залежатиме від безпекової ситуації в країні і може бути змінений у будь-який час.

Міністерство науки та освіти України розробило декілька моделей для початку навчального року.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Міністерство науки та освіти розробило декілька моделей для початку навчального року. Найголовніше, це залежить від безпекової ситуації в країні. Завдяки ЗСУ ми впевнені у нашій перемозі, але ми не маємо забувати про те, що є тимчасово окуповані області або ті, де відбуваються бойові дії, що безпосередньо несуть загрозу для життя і здоров’я всіх слухачів та учасників освітнього процесу", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що для тимчасово окупованих територій та тих, які знаходяться на лінії розмежування, передбачено виключно онлайн навчання.

"Якщо, відповідно до наказу Мінреінтеграції, територія є тимчасово окупованою, то там навчальний рік розпочнеться в онлайн форматі. Якщо територія є особливо небезпечною, тобто це лінія розмежування плюс 40-60 км, це та територія, яка може бути під впливом артилерійського вогню, то там також буде онлайн освіта. Школа є територією безпеки і, якщо небезпечна територія, то навчання відбуватиметься винятково онлайн", - акцентував Вітренко.

Він додав, що в тих регіонах країни, де дозволяє безпекова ситуація, для слухачів освіти та учасників освітнього процесу розглядається декілька варіантів і серед них офлайн навчання.

"Міністерство освіти та науки робить все, щоб у кожної людини був вибір. Тому ми маємо враховувати думку і тих людей, які за офлайн навчання, і тих, хто за онлайн. Ми формуємо такі пропозиції, які дозволять будь-якого часу змінити форму навчання. Тобто, чи то люди захочуть онлайн, чи офлайн. Не потрібно хвилюватися - нікого не відрахують. У нас в країні зараз йдуть військові дії, тому кожне рішення має дійсно бути зумовлено безпекою", - підкреслив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що наразі 41% шкіл та дитсадків відповідають вимогам безпечного освітнього процесу. За його словами, міністерство має стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу з 1 вересня.

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