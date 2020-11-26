Міністерство освіти і науки України розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників.

У Міністерстві освіти і науки України визнали наявність помилок, неточностей та недоречного контенту у шкільних підручниках і обіцяють кардинально змінить підходи до відбору підручників.

Як повідомляє прес-служба МОН, у міністерстві цілком поділяють занепокоєність громадськості щодо наявності помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках, які надруковані протягом останніх кількох років.

За підсумками проведеного аналізу виокремлені наступні чинники, які призвели до критичної ситуації: автори й видавництва фізично не встигають якісно підготувати та відредагувати свої підручники; підручники впроваджуються у шкільній практиці без належної їх апробації, що певний час використовувалася з метою вивчення якості підручників;

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Крім того, відповідно до чинного порядку конкурсу, автори подають частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частину – в рукописі, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання, тому на етапі оцінювання підручників експертами конкурсного відбору виявляються не всі методичні, фактологічні та граматичні помилки й недоречності;

Також до неналежної якості змісту підручників призводять стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками й закладами загальної середньої освіти (коли запропоновану кількість підручників фізично неможливо розглянути у встановлені терміни). Наприклад, під час конкурсного відбору підручників для 3-го класу вибір здійснювався серед 9-12 підручників однієї назви, причому лише за їх частинами в електронному вигляді, що в цілому ускладнило процес детального аналізу змісту.

Зазначається, що велика кількість підручників зумовлена тим, що свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій учителів, але з іншого – заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників.

Зважаючи на вищезазначене, МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, у межах якого передбачено й удосконалення нормативної бази про конкурс серед авторів.

Зусилля міністерства також будуть спрямовані на вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники. Вони мають отримувати належну оплату за свою роботу та нести відповідальність за контент.

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Також зауважується, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них та авторів покладається відповідальність за якість підручників.

Тому МОН пропонуватиме підвищити рівень відповідальності видавництв щодо якісної підготовки підручників за кошти державного бюджету.

Міністерством освіти і науки вже надано доручення профільним науковим установам опрацювати питання зміни процедури й змісту експертної оцінки підручників під час їх конкурсного відбору.

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Автор: Вікторія Токарєва