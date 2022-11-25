Міністр цифрової трансформації каже, що це займе всього 10 хвилин.

На порталі "Дія" розпочали запис на бета-тест заяви про реєстрацію шлюбу онлайн.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів, оформлення заяви про реєстрацію шлюбу на порталі "Дія" займе всього 10 хвилин.

"Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія. Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату", - зазначив Федоров.

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За його словами, вирішено спростити цю процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси.

"Якщо вам понад 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку — долучитися до бета-тесту можна за цим посиланням (https://team.diia.gov.ua/)", - додав міністр.

Нові функції у "Дії"

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.

З 2 листопада в "Дії" можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.

28 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку "Дія".

20 жовтня в "Дії" розпочали тестування нових послуг для ВПО. Внутрішньо переміщені особи можуть у кілька кліків змінити місце проживання та скасувати свій статус.

Також, починаючи з 3 жовтня, українці можуть купляти військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.

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