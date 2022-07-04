Команда Міністерства цифрової трансформації працює зараз над технічним запуском сервісу.

У застосунку "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри України в Telegram.

"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда Мінцифри працює зараз над технічним запуском сервісу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в "Дії".

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