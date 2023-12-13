Фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Росії, яка коригувала повітряні атаки противника на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя та очікувала повної окупації регіону.

Як повідомляє прес-центр СБУ, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП.

Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру.

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Насамперед, як поінформували в спецслужбі, ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

Як встановило розслідування, фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

"Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов. Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб РФ. Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Викриття інших зрадників України

Нещодавно СБУ викрила ще двох зрадників, які стали на бік російських окупантів та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України. Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Обох зловмисників було захоплено під час боїв під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

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