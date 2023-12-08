Зрадник займався активною розкруткою себе як потенційного кандидата у нардепи, шпигував за ЗСУ та планував теракт проти містян.

В Одесі затримали агента російської спецслужби під псевдонімом "Мазепа", який планував балотуватися до Верховної Ради.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, з жовтня 2023 року він співпрацював з представниками спецслужб РФ. Він масово "здавав" агресору місця дислокації особового складу Сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об’єктів енергетичної інфраструктури. Ще одним його завданням була фіксація наслідків ракетно-дронових обстрілів міста, зокрема, їх точність влучання та масштаби руйнувань.

"Ці дані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі. Для збору "потрібних" відомостей поплічник агресора обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав "звіт" до ФСБ у вигляді текстових повідомлень, фотознімків, відеозаписів та відміток на електронних картах", - розповіли у прокуратурі.

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За свої "послуги" ворожий агент зажадав фінансування для висування у депутати ВРУ найближчого скликання та 5500 доларів щомісячно. А у разі окупації Одещини зрадник хотів очолити регіон та стати керівником так званого "регіонального відділення "Єдиної Росії" Одеської республіки РФ".

За даними прокуратури, зловмисник встиг отримати за розвіддані лише 1300 доларів авансу. Інформатора ворога затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі. В ході обшуку за місцем його проживання вилучено "коктейлі Молотова", які агент планував використати під час масових зібрань одеситів на центральних вулицях міста.

"Тобто він планував теракти проти мирного населення", - наголосили у прокуратурі.

Також у нього вилучені мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За даними пресцентру обласного управління СБУ, зрадник хотів балотуватися до Верховної Ради, щоб шпигувати для ФСБ.

"Останній місяць фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом", - розповіли в управлінні.

За матеріалами слідства, гроші на "проєкти" зрадника були виділені російською спецслужбою.

Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.

Зазначається, що затриманий – місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала дистанційно. Тоді ж він отримав оперативний псевдонім "Мазепа".

Для фото-, відеофіксації "потрібних" об’єктів, він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованого фільмування. Передачу отриманих відомостей він здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати "сеанси" зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти.

Фігуранта підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання інших пособників РФ

Нещодавно правоохоронці затримали поплічника РФ, який допоміг окупантам втекти на човнах на лівий берег Дніпра під час контрнаступу ЗСУ у Херсоні. Зокрема, напередодні деокупації зловмисник "зливав" окупантам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них з озброєними загарбниками, які відбирали у людей плавзасоби.

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