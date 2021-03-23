Тим, хто відмовиться надіти маску, загрожуватиме штраф від 170 гривень.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що штрафуватимуть за відсутність захисної маски на вулиці тільки тих громадян, які є злісними порушниками.

Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало.

Він запевнив, що робота правоохоронців не буде спрямована на покарання або штрафування громадян.

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"Це буде профілактична робота, людям будуть роз'яснювати, що є відповідна постанова Кабміну. Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточуючих і для них самих", – розповів він.

При цьому він підкреслив, що злісним порушникам, які не будуть погоджуватися надіти маску, будуть виносити або постанови, або протоколи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тисяч гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", – підкреслив він.

Обов'язкове носіння маски на вулиці

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, що діють на території "червоних" карантинних зон. Маскового режиму доведеться дотримуватися на територіях загального користування.

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури та відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також доведеться дотримуватися масочного режиму на території пам'яток культурної та історичної спадщини, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

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Автор: Юрій Годован