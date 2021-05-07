До цього дівчина потрапила у скандал через заяву про Крим та приїзд до Києва Басти.

Доньку судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової, яка зганьбилася заявою про Крим та приїзд російського репера Басти, зупиняли п’яною за кермом, але вона так і не відповіла перед законом.

Читайте також"Нічого святого": у Києві блогерки курили і задували свічки в церкві (відео)Про це на свій сторінці у Facebook повідомила журналістка Євгенія Моторевська, опублікувавши скріншоти постанови суду.

За інформацією журналістки, дівчину «з явними ознаками алкогольного сп’яніння» зупинили патрульні у 2020 році.

Тоді на неї склали адміністративний протокол, але у суді, де працює її матір з вітчимом, відповідну справу щодо цього інциденту закрили.

«Справа потрапила в той самий суд, де чинять правосуддя її мама та вітчим Віктор Кицюк. Колега її батьків, інший сумновідомий суддя Карабань дівчину карати не став. Пані навіть не спромоглася прийти до суду, лише надала письмові пояснення. Вказала, що на машині не їхала, а лише грілася в ній, а перезбуджена була – бо посварилася з хлопцем. Судді цих пояснень дівчини вистачило, аби закрити справу», – зазначила журналістка.

Скандальна заява доньки київської судді: подробиці

У мережі спалахнув скандал через заяву доньки судді Печерського райсуду Києва, яка висловилась про окупацію кримського півострова та приїзд до столиці репера Басти.

Дівчин, зокрема, засумнівалася у приналежності Криму Україні.

Є інформація, що блогерка навчається у КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті.

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Автор: Катерина Шварц