Баста неодноразово гастролював в окупованому Криму і входив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

Донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової Анастасія висловилась про окупацію півострова та приїзд до столиці російського репера Басти, викликавши скандал в мережі.

Читайте такожПід Києвом відновили "георгіївську" стелу, але після скандалу зафарбували (фото)Відео дівчини опубліковано у Telegram-каналі Червоний Губер. Автори публікації стверджують, що блогерка навчається у КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті, а її матір працює суддею в столичному суді.

«До речі, поки не пішла на пляж, хотіла висловитися щодо новинних подій, пов’язаних з одним з моїх улюблених виконавців, який приїхав до Києва. І я читаю у новинах, що йому доводять, розповідають, що Крим – наш, бігають, не дають людині відпочити, блін, у закладах якихось. Якесь наше бидло українське… вгомоніться, бл*ть. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*ть не значить. Він (Крим – ред.) уже не наш. Змиріться вже, бл*ть. Про*бали», – сказала вона у ролику.

Анастасія заявила, що через це в Україну ніхто з нормальних виконавців вже не приїжджає.

«Кого нам слухати? Наше українське гі*но слухати? Я не виводжу, у мене вуха в’януть від цього гі*на. alyona alyona цю слухати? Кого слухати? У нас одиниці… Дикуни просто, немає слів», – відповіла дівчина.

Активіст Михайло Жернаков у Facebook підтвердив з посиланням на власні джерела, що дівчина на відео – донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової.

Крістіна Константінова під час Революції Гідності дозволяла, зокрема, проводити обшуки в активістів Автомайдану.

Заборона на в'їзд до України реперу Басті

У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист від СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

4 травня стало відомо, що Баста, який відвідував окупований Крим, приїхав в Київ. За словами Стерненка, про можливий приїзд Вакуленка була проінформована Служба безпеки.

На 25 та 26 червня концерти Басти заплановані у Києві в Stereo Plaza.

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Автор: Яна Ставська