В міністерстві зазначили, що фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.

У суботу, 4 травня, вступили у дію норми, які змінюють положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України відповідно до наказу міністра оборони. Зокрема, скасовується статус "обмежено придатний", а залишається лише" придатний та непридатний". В Департаментч охорони здоров'я Міноборони розповіли деталі нововведення.

Зазначається, що встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я, а саме:

придатні (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Водночас переглянуті критерії придатності:

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оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів;

у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;

визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви", – підкреслили у Міноборони.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний" мають пройти ВЛК. Однак людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою.

Направлення на ВЛК має надати:

для військовозобов'язаного – ТЦК та СП;

для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Зміна правил мобілізації

Раніше УНІАН повідомляв, що 4 травня набуває чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист - документ передбачає скасування статусу "обмежено придатний до військової служби".

Придатними до служби в армії можуть визнавати навіть тих, хто страждає на серйозні захворювання, але зберігає достатню функціональність. Це стосується, зокрема людей із діабетом та ВІЛ.

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