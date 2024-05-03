Рішення ВЛК в кінцевому варіанті можна оскаржувати в суді.

Придатними до служби в армії можуть визнавати навіть тих, хто страждає на серйозні захворювання, але зберігає достатню функціональність. Це стосується, зокрема людей із діабетом та ВІЛ, розповіла в ефірі телемарафону директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Вона нагадала, що відповідно до нових змін законодавства, вчорашні "обмежено придатні" мають повторно пройти медкомісію. За її словами, ті, кого визнають непридатними до служби, будуть зняті з військового обліку.

"Щодо людей, які отримають статус "придатний для несення служби", є нюанси. Тому що людина може бути повністю придатна або, наприклад, придатна до служби у вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах, в службах забезпечення, логістики, в ТЦК", - наголосила Сухорукова.

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Вона зазначила, що людина з однією і тією ж хворобою може бути визнана як придатною, так і непридатною для несення служби - рішення ухвалює військово-лікарська комісія.

"Наприклад, якщо в людини була в анемнезі виразка, але вона зарубцювалася, людина себе нормально почуває, в неї повністю відтворена функціональність, то вона буде придатною. Якщо в людини є виразка, в результаті якої, наприклад, видалена частина шлунку, в людини є обмежена функціональність, то вона, скоріш за все, буде непридатною в залежності від обмеження функціональності для несення служби", - зазначила представниця Міноборони.

Сухорукова наголосила, що військово-лікарська експертиза не встановлює діагноз, бо його встановлюють лікарі, в тому числі ступінь обмеження функціональності, а задача ВЛК - встановити непридатність або придатність до служби з огляду на наявний діагноз.

"Якщо говорити про діабет, то коли йдеться про легкий ступінь, який можна вирівнювати дієтою, способом життя, то ця людина є придатною. Якщо у людини легкий або середній ступінь діабету, то вона може бути придатна до служби в певних частинах. Якщо в людини важкий ступінь діабету, то людина є непридатною до служби", - зазначила вона.

Сухорукова повідомила, що люди з ВІЛ будуть служити.

"Вони є такими ж людьми як ми, вони не несуть загрозу суспільству. Ці люди будуть служити - якщо вони є безсимптомними носіями ВІЛ з повною імунною компенсацією, то вони будуть придатні. Якщо вони, наприклад, є безсимптомними носіями з імунною субкомпенсацією, то вони будуть служити в обмежених частинах, у вищих навчальних військових закладах, в службах логістики і забезпечення. Якщо важка форма, то вони будуть непридатні", - розповіла вона.

На запитання чи буде процедура оскарження рішення ВЛК щодо придатності чи непридатності, Сухорукова зазначила, що цей механім діє і сьогодні та зберігається й надалі. Рішення ВЛК можна оскаржити у ВЛК вищого рівня, а після рішення центрального ВЛК, який є найвищою структурою, але з яким не погоджується військовозобов'язаний, то він може звернутися до суду. За її словами, в новій процедурі є відмінність від сьогоднішньої - якщо ВЛК, яка проводить розгляд скарги військовозобов’язаного, призначає йому переогляд або додаткові обстеження, то вони проходять в іншому закладі охорони здоров’я, а не в тому, висновок якого оскаржувався.

Повторний медогляд "обмежено придатних"

Як повідомляв УНІАН, 4 травня набуває чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист, яким скасовано статус "обмежено придатний до військової служби".

Всі військовозобов'язані чоловіки, які мають на сьогодні такий статус, зобов'язані пройти повторну медкомісію. Водночас скасування статусу "обмежено придатний до військової служби" не означає, що вони автоматично стають придатними.

У військовозобов'язаних тепер буде два статуси: придатний до військової служби і непридатний до військової служби. Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус "обмежено придатний", повинні знову пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) протягом 9 місяців, тобто, до 4 лютого 2025 року. Зокрема це стосується чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року - окрім військових.

Медкомісія повинна буде дати тільки два висновки: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії: повністю придатний; придатний до служби у військовому виші, ТЦК і СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до служби в Десантно-штурмових військах, Морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плавскладі тощо; придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3); придатний для виконання специфічних завдань.

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