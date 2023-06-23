За ухиляння від військового обов’язку передбачена адміністративна відповідальність.

Начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, скільки повідомлень про розшук імовірних ухилянтів надійшло до поліції Київщини від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також яку кількість порушників вже доставили до органів місцевого військового управління.

"Станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень по особам, які на їх думку ухиляються. Місцезнаходження 900 людей встановлене і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування. Хочу зазначити, що шість тисяч - це не обов’язково люди, які ухиляються. Це з різних підстав. Які отримали повістку і не з’явилися, або навпаки, її не отримали, у зв’язку з тим, що тимчасово мешкають за іншим місцем проживання. Тому, звичайно, поліція підходить до цього підходить виважено", - акцентував Нєбитов в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав, що за ухиляння від військового обов’язку передбачена адміністративна відповідальність. "Уповноважені посадові особи саме ТЦК складають такі протоколи, на сьогоднішній день їх 1700", - поінформував Нєбитов.

Відео дня

Ухилянти в Україні - деталі

Правоохоронці все частіше виявляють шахрайські схеми, які надають право військовозобов'язаним чоловікам виїздити за кордон, зокрема, йдеться про оформлення фальшивих документів або довідок про тимчасову непридатність до військової служби.

30 березня про ініціативу створити в Україні реєстр "ухилянтів", розповів народний депутат, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський. Він заявляв, що працює над відповідним законопроектом про такий реєстр, але зазначав, що наразі деталі ініціативи доробляються, а сам документ ще не зареєстровано у ВР.

15 травня в Офісу генпрокурора повідомили, що в Кіровоградській області судитимуть злочинну групу ділків, які переправили за кордон близько 40 ухилянтів від мобілізації. Як встановило слідство організатором злочинної схеми був уродженець Запоріжжя, який залучив до протиправної діяльності ще 7 осіб.

24 травня за інформацією Офіса генерального прокурора, в Тернопільській області було повідомлено про підозру працівниці міграційної служби, яка за даними слідства сприяла в оформленні документів для виїзду чоловіків з України. Зокрема, за 6 тис. доларів вона пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів ВЛК щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

22 червня в Київській області правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку. Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитові. Зловмисники за грошову винагороду у 7-8 тис. доларів пропонували чоловікам віком від 18 до 60 років вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби. Зазначається, що організатору схеми вже повідомлено про підозру щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон, зловмиснику загрожує строк покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.