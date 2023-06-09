Зловмисник вкрав фотопастку, зазначили прикордонники.

Мешканець Києва став подвійним "героєм" кордону - намагався незаконно потрапити на територію Угорщини, поцупив фотопастку й "проколовся".

Зловмисник, втікаючи від українських прикордонників, помітив камеру-фотопастку та вкрав її, повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram. Пізніше киянина вдалося затримати, і його подальшу долю має вирішити суд.

"…Втікаючи від прикордонників, помітив фотопастку та про всяк випадок прихопив камеру з собою. Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував й передав, куди потрібно. Доведеться тепер спритнику відповідати - і за незаконну мандрівку, і за крадіжку…", - зазначили у ДПСУ.

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Варто зазначити, що Кримінальний кодекс України передбачає покарання за незаконний перетин державного кордону (ст. 332-2). За таке правопорушення суд може покарати позбавленням волі на термін до трьох, а у деяких випадках і до восьми років.

Цікаві новини кордону - сьогодні це варто знати

Раніше не раз повідомлялося, як на українському кордоні ловили ухилянтів, які різними способами намагалися втекти до Європейського Союзу, зокрема, переодягалися у жіночий одяг.

За відомостями тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, станом на квітень 2023-го з нашої держави з початку повномасштабної війни виїхали понад 66 тисяч чоловіків призовного віку.

Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував закон, яким буде запроваджено відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно покинули Батьківщину під час війни.

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