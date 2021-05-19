У некрополі поховані видатні українці, німці, поляки, євреї та представники інших народностей.

На Байковому кладовищі в Києві безлад і розруха.

Про це розповіли журналісти OBOZREVATEL, що побували на головному меморіальному некрополі країни.

На Байковому кладовищі поховані тисячі видатних діячів політики, культури, науки, спорту, військові та релігійні діячі. Зокрема, тут лежать В'ячеслав Чорновіл, Борис Патон, Богдан Ступка, Вадим Гетьман, Леся Українка.

За словами журналістів, зараз загальний стан кладовища гнітючий.

"Враження від цього видатного меморіального місця псує навіть загальна панорама різних входів у некрополь. Ні тобі написів про те, що це головне місце пам'яті України, ні якогось банального порядку. Навіть огорожа в багатьох місцях просіла, подекуди з неї вивалюється цегла", - йдеться в матеріалі.

Зараз склепи на кладовищі розграбовані, в деяких з них живуть бездомні, відкриті похоронні камери, останків похованих людей немає.

На території некрополя багато сміття. Його разом з листям згрібають на старовинні могили.

Читайте такожНа Байковому кладовищі у Києві відкрили пам'ятник першому українському космонавту Каденюку (фоторепортаж, відео)Деякі пам'ятники постраждали через зсуви. Надгробки царських часів можна зустріти біля інших поховань. Дістатися до деяких могил на старому секторі цвинтаря неможливо: замість алей все заставлено пам'ятниками або їх уламками.

Вандали зривають з пам'ятників металеві портрети померлих, раніше крали й огорожі.

Зазначається, що після публікацій про стан могили Василя Стуса там навели порядок. Однак деякі пам'ятники та склепи потребують не просто прибирання, а реставрації.

"Є сумні пам'ятники і на найголовнішій алеї некрополя. Недалеко від могили екс-керівника Компартії УРСР Володимира Щербицького (вона в ідеальному стані - УНІАН) розташований пам'ятник видатному агроному Аристарху Терниченку, який помер у 1927 році. Бюст науковця у декількох місцях тріснув, а від дощів і снігу покрився мохом. Його потрібно відреставрувати", - йдеться в матеріалі.

Сам пам'ятник виконаний у стилі національного модерну, популярного за часів політики "українізації". Схожих споруд на Байковому немає, що робить могилу Терниченка унікальною пам'яткою історії, пишуть журналісти.

Потребують оновлення також склеп одного із засновників Академії наук України, видатного фізика Йосипа Косоногова, пам'ятник легендарному лікарю-хірургу та офтальмологу Володимиру Караваєву, пам'ятник архітектору Павлу Шлейферу і ще чимало об'єктів.

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Автор: Катерина Комолова