В КМДА заявили, що адвокати можуть їздити за службовим посвідченням.

Адвокати у Києві мають право користуватися громадським транспортом під час локдауну за службовими посвідченнями.

Про це заявив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє Вечірній Київ.

«Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян», — зазначив Володимир Бондаренко.

За його словами, таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Карантин у Києві: заборони та обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками;

закрили дитсадки та початкові класи в школах.

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Автор: Катерина Лиманська