В Одесі завершилося засідання у справі активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання у Приморському районному суді Одеси тривало трохи більше двох годин.
Під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення представила декілька відео слідчих експериментів, зокрема, за участі дівчини Стерненка Наталії Усатенко, яка у день нападу була разом з ним, та інших свідків.
Крім того, суд ухвалив рішення про залучення перекладача для учасників процесу, які не володіють українською.
На наступному засіданні суд продовжить досліджувати докази сторони обвинувачення.
Наступні засідання відбудуться о 12:00 5 січня та о 12:45 29 січня.
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Справа Стерненка: що потрібно знати
- У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.
- Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Кузнєцова.
- 11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.
- За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.
- 24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засідання у справі Стерненка.
- 29 вересня суд знову помістив Стерненка під нічний домашній арешт. Майже три тижні після завершення дії запобіжного заходу суд не міг його продовжити чи змінити через хворобу однієї судді з колегії.
- 18 грудня Стерненка відправили під нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00.
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