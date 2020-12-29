На наступному засіданні Приморський райсуд Одеси продовжить досліджувати докази сторони обвинувачення.

В Одесі завершилося засідання у справі активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання у Приморському районному суді Одеси тривало трохи більше двох годин.

Під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення представила декілька відео слідчих експериментів, зокрема, за участі дівчини Стерненка Наталії Усатенко, яка у день нападу була разом з ним, та інших свідків.

Крім того, суд ухвалив рішення про залучення перекладача для учасників процесу, які не володіють українською.

На наступному засіданні суд продовжить досліджувати докази сторони обвинувачення.

Наступні засідання відбудуться о 12:00 5 січня та о 12:45 29 січня.

Справа Стерненка: що потрібно знати

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.

24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засідання у справі Стерненка.

29 вересня суд знову помістив Стерненка під нічний домашній арешт. Майже три тижні після завершення дії запобіжного заходу суд не міг його продовжити чи змінити через хворобу однієї судді з колегії.

18 грудня Стерненка відправили під нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00.

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Автор: Антоніна Доломанжи