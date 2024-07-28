Хлопець навчався на першому курсі.

Курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який загинув під час навчального польоту 27 серпня, звали Юрій Капустенський.

Про це повідомляється на сторінці Самбірської міської ради у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що загиблому хлопцю було всього 17 років. Про дату прощання з ним мають повідомити додатково.

"Ще одна непоправна втрата громади. Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 року народження", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Загибель курсанта під час навчань

Вчора на Facebook-сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з'явилося повідомлення про трагічну загибель одного з курсантів.

Повідомлялося, що катастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту на надлегкому літаку К-10 Swift. На місце аварії викликали слідчих та профільних спеціалістів.

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