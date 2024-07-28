Курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який загинув під час навчального польоту 27 серпня, звали Юрій Капустенський.
Про це повідомляється на сторінці Самбірської міської ради у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що загиблому хлопцю було всього 17 років. Про дату прощання з ним мають повідомити додатково.
"Ще одна непоправна втрата громади. Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув самбірчанин - курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил Капустенський Юрій Ігорович 23.10.2006 року народження", - йдеться у повідомленні.Відео дня
Загибель курсанта під час навчань
Вчора на Facebook-сторінці Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з'явилося повідомлення про трагічну загибель одного з курсантів.
Повідомлялося, що катастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту на надлегкому літаку К-10 Swift. На місце аварії викликали слідчих та профільних спеціалістів.