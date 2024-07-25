Він пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

У Донецькій області загинув колишній міський голова Умані (2015-2020 роки) Черкаської області Олександр Цебрій.

Про це повідомила його дружина Наталя на сторінці захисника у соціальній мережі Facebook. "Цебрій Олександр Володимирович на щиті. 04.06.1974 - 24.07.2024. Герої не вмирають! Світла памʼять…" - написала вона.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець написав у Telegram, що колишній міський голова Умані став у стрій із перших днів повномасштабної війни. "Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Співчуття родині! Співчуття 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського", - зазначив він.

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Мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Telegram, що Цебрій загинув на руках у побратимів під час штурмових дій. Від отримав важке поранення. "Сашко, братику мій, ну як так? Як?" - написав він.

Що Цебрій писав про війну

Його дописи завжди були не пафосні, він розповідав про військові будні, інколи з легкою іронією. Три дні тому чоловік розповів про нічний вихід на 20 км до позицій ворога.

"Під ранок повернулись вижаті повністю, мокрі навіть шнурки берців. Скинув з себе все, обмився з пляшки і вирубився навіть не відчуваючи дощок різної товщини, з яких зроблений настил і які, зазвичай, люто давлять в ребра. Я маю улюблений сорт віскі (багато диму і торфу). Так от, я відчував його смак уві сні. Я був вдома, у своєму улюбленому кріслі, серед рідних людей, зі склянкою віскі. Крутий сон, надіюсь віщий. А хтось на цей період побудьте мером, будь ласка!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

1 липня колишній міський голова Умані повідомив, що ув’язнені за тяжкі злочини росіянки прийшли воювати проти українців. За його словами, на одному з напрямків в штурми ходять лише російські жінки.

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